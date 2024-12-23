Прасковья Митриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Митриева

Прасковья Митриева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Прасковья Митриева
Пол
жен
Номер записи
190
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Дмитрия [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 28
01 | Митрий Фёдоров: 24 / 41 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Прасковья Митриева: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Дмитрия [1]
03 | Николай Митриев: - / 8 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
Комментарий наборщика
вариант отчества Дмитриевна
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.