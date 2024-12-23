Шарникова Прасковья Тихонова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарникова Прасковья Тихонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 133
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Константина [2]
- Откуда прибыл
- д. Палашкино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1723
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 18
01 | Шарников Иван Фёдоров: 75 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шарников Константин Иванов: 29 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
03 | Шарникова Прасковья Тихонова: - / 40 | жена крестьянская - жена Константина [2]
04 | Шарникова Ирина Константинова: - / 24 | дочь крестьянская - дочь Константина [2]
05 | Шарникова Ирина Константинова: - / 21 | дочь крестьянская - дочь Константина [2]
06 | Шарников Афанасий Константинов: 2 / - | сын крестьянский - сын Константина [2]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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