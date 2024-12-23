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Шарников Константин Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарников Константин Иванов
Пол
муж
Номер записи
132
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умре
Год убытия
1746
Год рождения вычисленный
1717
Год смерти
1746
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 18
01 | Шарников Иван Фёдоров: 75 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шарников Константин Иванов: 29 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
03 | Шарникова Прасковья Тихонова: - / 40 | жена крестьянская - жена Константина [2]
04 | Шарникова Ирина Константинова: - / 24 | дочь крестьянская - дочь Константина [2]
05 | Шарникова Ирина Константинова: - / 21 | дочь крестьянская - дочь Константина [2]
06 | Шарников Афанасий Константинов: 2 / - | сын крестьянский - сын Константина [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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