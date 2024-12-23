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Коннов Игнатий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Коннов Игнатий Иванов
Пол
муж
Номер записи
108
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Ивана [2]
Возраст по прошлой РС
8
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1757
Год рождения вычисленный
1738
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 15
01 | Коннов Афанасий Александров: 39 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Коннов Иван Александров: 13 / - | крестьянин/вдовец - брат родной Афанасия [1]
03 | Коннов Борис Афанасьев: 0 / - | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
04 | Коннов Илья Афанасьев: - / - | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
05 | Коннов Никифор Иванов: 12 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
06 | Коннов Игнатий Иванов: 8 / - | сын крестьянский - сын Ивана [2]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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