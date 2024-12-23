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Шубникова Соломея Савельева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубникова Соломея Савельева
Пол
жен
Номер записи
100
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Савелия [1]
Возраст по прошлой РС
20
Куда убыл
д. Филяндино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1726
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 14
01 | Шубников Савелий Иванов: 50 / 67 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шубников Андрей Савельев: 17 / 34 | сын крестьянский - сын Савелия [1]
03 | Шубникова Марфа Семёнова: - / 40 | жена крестьянская - жена Андрея [2]
03 | Шубникова Соломея Савельева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
04 | Шубникова Прасковья Андреева: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Андрея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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