Балакинов Степан Савельев
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Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Балакинов Степан Савельев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 97
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Савелия [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 13
01 | Балакинов Константин Васильев: 60 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Балакинов Андрей Константинов: 32 / - | сын крестьянский - сын Константина [1]
03 | Балакинов Савелий Константинов: 15 / 32 | сын крестьянский - сын Константина [1]
04 | Балакинов Иван Андреев: 5 / - | сын крестьянский - сын Андрея [2]
05 | Балакинова Степанида Семёнова: - / 30 | жена крестьянская - жена Савелия [3]
06 | Балакинов Степан Савельев: - / 10 | сын крестьянский - сын Савелия [3]
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