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Косолапова Прасковья Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапова Прасковья Васильева
Пол
жен
Номер записи
89
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Василия [1]
Возраст по прошлой РС
19
Куда убыл
д. Мокеево, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1727
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 11
01 | Косолапов Василий Дмитриев: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапова Пелагея Андреева: - / 80 | жена крестьянская - жена Василия [1]
03 | Косолапова Прасковья Васильева: 19 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
04 | Косолапова Анна Васильева: 17 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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