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Косолапов Василий Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапов Василий Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
87
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умре
Год убытия
1758
Год рождения вычисленный
1694
Год смерти
1758
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 11
01 | Косолапов Василий Дмитриев: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапова Пелагея Андреева: - / 80 | жена крестьянская - жена Василия [1]
03 | Косолапова Прасковья Васильева: 19 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
04 | Косолапова Анна Васильева: 17 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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