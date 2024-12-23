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Косолапова Ксения Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапова Ксения Яковлева
Пол
жен
Номер записи
83
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Андрея [1]
Откуда прибыл
д. Стариково, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1703
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 297об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 10
01 | Косолапов Андрей Степанов: 36 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапова Ксения Яковлева: - / 60 | жена крестьянская - жена Андрея [1]
03 | Косолапов Семён Андреев: 6 / 23 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
04 | Косолапова Анна Андреева: 3 / 20 | дочь крестьянская - дочь Андрея [1]
05 | Косолапова Ирина Андреева: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Андрея [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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