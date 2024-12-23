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Косолапов Фёдор Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапов Фёдор Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
75
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Тимофея [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 297об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 8
01 | Косолапов Тимофей Андреев: - / - | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапов Ларион Тимофеев: 7 / 24 | сын крестьянский - сын Тимофея [1]
03 | Косолапов Фёдор Тимофеев: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Тимофея [1]
04 | Косолапова Евдокия Петрова: - / 30 | жена крестьянская - жена Лариона [2]
05 | Косолапова Анастасия Ларионова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Лариона [2]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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