Шубникова Елена Леонтьева
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Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубникова Елена Леонтьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 63
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Леонтия [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 297
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Григорий Иванов: 65 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шубников Андрей Иванов: 60 / - | крестьянин - брат родной Григория [1]
03 | Шубников Леонтий Григорьев: 32 / - | крестьянин/вдовец - сын Григория [1]
04 | Шубников Иван Григорьев: 28 / 45 | крестьянин - сын Григория [1]
05 | Шубникова Евдокия Григорьева: 20 / - | крестьянка - дочь Григория [1]
06 | Шубников Трофим Леонтьев: 1 / 18 | сын крестьянский - сын Леонтия [3]
07 | Шубникова Елена Леонтьева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Леонтия [3]
08 | Шубникова Анисья Васильева: - / 30 | жена крестьянская - жена Ивана [4]
09 | Шубников Яков Иванов: 1 / 18 | сын крестьянский - сын Ивана [4]
10 | Шубников Фёдор Иванов: - / 16 | сын крестьянский - сын Ивана [4]
11 | Шубникова Прасковья Семёнова: - / 20 | жена крестьянская - жена Якова [9]
12 | Шубникова Анна Иванова: - / 60 | жена крестьянская - жена Андрея [2]
13 | Шубников Кузьма Андреев: 7 / 24 | сын крестьянский - сын Андрея [2]
14 | Шубников Пётр Андреев: 5 / - | сын крестьянский - сын Андрея [2]
15 | Шубникова Евдокия Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Кузьмы [13]
16 | Шубникова Анна Кузьмина: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [13]
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