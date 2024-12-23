Моховиков Василий Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Моховиков Василий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Ивана [3]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 1
01 | Моховиков Максим Петров: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Ксения Васильева: 33 / 50 | жена крестьянская - жена Максима [1]
03 | Моховиков Иван Максимов: 10 / 27 | сын крестьянский - сын Максима [1]
04 | Моховиков Сергей Максимов: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Моховикова Марфа Максимова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
06 | Моховикова Дарья Андреева: - / 35 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
07 | Моховиков Семён Иванов: - / 7 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
08 | Моховиков Василий Иванов: - / 3 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Моховиков Андрей Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
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