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Моховиков Семён Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховиков Семён Иванов
Пол
муж
Номер записи
7
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Ивана [3]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 1
01 | Моховиков Максим Петров: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Ксения Васильева: 33 / 50 | жена крестьянская - жена Максима [1]
03 | Моховиков Иван Максимов: 10 / 27 | сын крестьянский - сын Максима [1]
04 | Моховиков Сергей Максимов: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Моховикова Марфа Максимова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
06 | Моховикова Дарья Андреева: - / 35 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
07 | Моховиков Семён Иванов: - / 7 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
08 | Моховиков Василий Иванов: - / 3 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Моховиков Андрей Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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