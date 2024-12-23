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Моховикова Ксения Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховикова Ксения Васильева
Пол
жен
Номер записи
2
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Максима [1]
Откуда прибыл
д. Петрушино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1713
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 1
01 | Моховиков Максим Петров: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Ксения Васильева: 33 / 50 | жена крестьянская - жена Максима [1]
03 | Моховиков Иван Максимов: 10 / 27 | сын крестьянский - сын Максима [1]
04 | Моховиков Сергей Максимов: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Моховикова Марфа Максимова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
06 | Моховикова Дарья Андреева: - / 35 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
07 | Моховиков Семён Иванов: - / 7 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
08 | Моховиков Василий Иванов: - / 3 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Моховиков Андрей Иванов: - / 1 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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