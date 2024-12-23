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Морозкин Евдоким Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозкин Евдоким Степанов
Пол
муж
Номер записи
2144
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
38
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год рождения вычисленный
1778
Год смерти
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Морозкин Евдоким Степанов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Морозкина Ирина Евдокимова: - / 12 | крестьянка - дочь Морозкина Евдокима Степанова [1]
03 | Морозкин Парфен Евдокимов: 16 / 34 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
04 | Морозкина Матрена Федотова: - / 35 | крестьянка - жена Морозкина Парфена Евдокимова [3]
05 | Морозкин Михаил Парфенов: - / 9,5 | крестьянин - сын Морозкина Парфена Евдокимова [3]
06 | Морозкина Анастасия Парфенова: - / 13 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
07 | Морозкина Наталья Парфенова: - / 7 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
08 | Морозкин Конон Евдокимов: 9 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
09 | Морозкин Трифон Евдокимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
10 | Морозкин Дементий Евдокимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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