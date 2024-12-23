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Морозкин Егор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозкин Егор Васильев
Пол
муж
Номер записи
2140
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Морозкина Василия Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Морозкин Василий Степанов: 39 / 57 | крестьянин - глава
02 | Морозкина Агрипина Григорьева: - / 56 | крестьянка - жена Морозкина Василия Степанова [1]
03 | Морозкин Егор Васильев: 17 / 35 | крестьянин - сын Морозкина Василия Степанова [1]
04 | Морозкина Екатерина Яковлева: - / 32 | крестьянка - жена Морозкина Егора Васильева [3]
05 | Морозкин Игнатий Васильев: 11 / 29 | крестьянин - сын Морозкина Василия Степанова [1]
06 | Морозкина Неонила: - / 26 | крестьянка - жена Морозкина Игнатия Васильева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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