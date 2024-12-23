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Мороскина Евфросиния Савельева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мороскина Евфросиния Савельева
Пол
жен
Номер записи
16
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 1об-2
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Мороскин Савелий Алексеев: 26 / - | крестьянин - глава
02 | Мороскина Евфросиния Савельева: - / 8 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
03 | Мороскина Агафья Савельева: - / 5 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
04 | Мороскина Марфа Савельева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
05 | Мороскин Филипп Алексеев: 21 / 25 | крестьянин - брат Мороскина Савелия Алексеева [1]
06 | Мороскина Евфросиния Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Мороскина Филиппа Алексеева [5]
07 | Мороскина Надежда Филиппова: - / 2 | крестьянка - дочь Мороскина Филиппа Алексеева [5]
Комментарий наборщика
Ошибочно указана как дочь Василия Алексеева.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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