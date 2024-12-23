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Мороскин Савелий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мороскин Савелий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
15
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
26
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1785
Год смерти
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 1об-2
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Мороскин Савелий Алексеев: 26 / - | крестьянин - глава
02 | Мороскина Евфросиния Савельева: - / 8 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
03 | Мороскина Агафья Савельева: - / 5 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
04 | Мороскина Марфа Савельева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
05 | Мороскин Филипп Алексеев: 21 / 25 | крестьянин - брат Мороскина Савелия Алексеева [1]
06 | Мороскина Евфросиния Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Мороскина Филиппа Алексеева [5]
07 | Мороскина Надежда Филиппова: - / 2 | крестьянка - дочь Мороскина Филиппа Алексеева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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