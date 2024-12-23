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Мороскин Егор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мороскин Егор Васильев
Пол
муж
Номер записи
5
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мороскина Василия Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 1об-2
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Мороскин Василий Степанов: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Мороскина Агрипина Григорьева: - / 38 | крестьянка - жена Мороскина Василия Степанова [1]
03 | Мороскина Анна Васильева: - / 14 | крестьянка - дочь Мороскина Василия Степанова [1]
04 | Мороскина Мелания Васильева: - / 11 | крестьянка - дочь Мороскина Василия Степанова [1]
05 | Мороскин Егор Васильев: 13 / 17 | крестьянин - сын Мороскина Василия Степанова [1]
06 | Мороскина Екатерина Яковлева: - / 19 | крестьянка - жена Мороскина Егора Васильева [5]
07 | Мороскин Игнатий Васильев: 7 / 11 | крестьянин - сын Мороскина Василия Степанова [1]
08 | Мороскин Евдоким Степанов: 34 / 38 | крестьянин - брат Мороскина Василия Степанова [1]
09 | Мороскина Пелагея Абрамова: - / 36 | крестьянка - жена Мороскина Евдокима Степанова [8]
10 | Мороскин Парфен Евдокимов: 12 / 16 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
11 | Мороскина Матрена Федотова: - / 17 | крестьянка - жена Мороскина Парфена Евдокимова [10]
12 | Мороскин Конон Евдокимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
13 | Мороскин Трофим Евдокимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
14 | Мороскин Дементий Евдокимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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