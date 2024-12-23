Мороскин Василий Степанов
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мороскин Василий Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 1об-2
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 1
01 | Мороскин Василий Степанов: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Мороскина Агрипина Григорьева: - / 38 | крестьянка - жена Мороскина Василия Степанова [1]
03 | Мороскина Анна Васильева: - / 14 | крестьянка - дочь Мороскина Василия Степанова [1]
04 | Мороскина Мелания Васильева: - / 11 | крестьянка - дочь Мороскина Василия Степанова [1]
05 | Мороскин Егор Васильев: 13 / 17 | крестьянин - сын Мороскина Василия Степанова [1]
06 | Мороскина Екатерина Яковлева: - / 19 | крестьянка - жена Мороскина Егора Васильева [5]
07 | Мороскин Игнатий Васильев: 7 / 11 | крестьянин - сын Мороскина Василия Степанова [1]
08 | Мороскин Евдоким Степанов: 34 / 38 | крестьянин - брат Мороскина Василия Степанова [1]
09 | Мороскина Пелагея Абрамова: - / 36 | крестьянка - жена Мороскина Евдокима Степанова [8]
10 | Мороскин Парфен Евдокимов: 12 / 16 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
11 | Мороскина Матрена Федотова: - / 17 | крестьянка - жена Мороскина Парфена Евдокимова [10]
12 | Мороскин Конон Евдокимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
13 | Мороскин Трофим Евдокимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
14 | Мороскин Дементий Евдокимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Мороскина Евдокима Степанова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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