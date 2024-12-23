Белий Демьян Прокофьев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Белий Демьян Прокофьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 18
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 34
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 5
01 | Белий Демьян Прокофьев: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Белая Настасия Яковлева: 24 / 41 | Козак - Жена главы [1]
03 | Белий Стефан Демянов: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
04 | Белий Яков Демянов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
05 | Белая Варвара Григориева: 8 / 25 | Козак - Жена Стефана [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1760 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.