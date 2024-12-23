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Мерний Тихон Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Мерний Тихон Петров
Пол
муж
Номер записи
14
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
66
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 4
01 | Мерний Тихон Петров: 49 / 66 | Козак - Глава
02 | Мерная Мария Якимова: 29 / 46 | Козак - Жена главы [1]
03 | Мерний Василий Тихонов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Мерний Диомид Тихонов: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1745 ст.

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