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Глушко Димитрий Лукьянов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Глушко Димитрий Лукьянов
Пол
муж
Номер записи
12
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 3
01 | Глушко Лукьян Григориев: 60 / - | Козак - Глава
02 | Глушко Ксения Давидова: 50 / 67 | Козак - Жена главы [1]
03 | Глушко Димитрий Лукьянов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Глушко Денис Андреев: 10 / 27 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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