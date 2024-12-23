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Уманенко Сергей Демянов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Уманенко Сергей Демянов
Пол
муж
Номер записи
9
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 2
01 | Уманенко Демьян Онисимов: 29 / 46 | Козак - Глава
02 | Уманенко Евфимия Яковлева: 14 / 32 | Козак - Жена главы [1]
03 | Уманенко Тимофей Демянов: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
04 | Уманенко Сергей Демянов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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