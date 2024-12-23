Уманенко Евфимия Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Уманенко Евфимия Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 7
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 2
01 | Уманенко Демьян Онисимов: 29 / 46 | Козак - Глава
02 | Уманенко Евфимия Яковлева: 14 / 32 | Козак - Жена главы [1]
03 | Уманенко Тимофей Демянов: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
04 | Уманенко Сергей Демянов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1779 ст.
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