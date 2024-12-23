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Колотнеча Яков Онисимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Колотнеча Яков Онисимов
Пол
муж
Номер записи
1
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 1
01 | Колотнеча Яков Онисимов: 35 / 52 | Козак - Глава
02 | Колотнеча Матрона Романова: 34 / 51 | Козак - Жена главы [1]
03 | Колотнеча Гурий Яковлев: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
04 | Колотнеча Параскева Иванова: 8 / 25 | Козак - Жена Гурия [3]
05 | Колотнеча Онуфрий Яковлев: 1 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.

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