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Еремеев Леон Афонасьев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
ФИО
Еремеев Леон Афонасьев
Пол
муж
Номер записи
1
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Причина поступления
перечислены в Одоевский уезд
Год поступления
1852
Возраст по прошлой РС
69
Причина выбытия
умер
Год убытия
1858
Год рождения вычисленный
1782
Год смерти
1858
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Одоевский уезд
Место
д. Часовня
Место события
д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 698
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Еремеев Леон Афонасьев: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Еремеев Иван Васильевъ: 33 / 40 | крестьянин - приёмышь главы [1]
03 | Еремеев Егор Иванов: 13 / 20 | крестьянин - сын Ивана [2]
04 | Еремеев Федор Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Ивана [2]
05 | Еремеев Тимофей Иванов: 7 / - | крестьянин - сын Ивана [2]
06 | Еремеев Иван Иванов: 5 / 12 | крестьянин - сын Ивана [2]
07 | Еремеев Дмитрий Иванов: 1,5 / 8,5 | крестьянин - сын Ивана [2]
08 | Еремеев Сергей Иванов: - / 3,5 | крестьянин - сын Ивана [2]
09 | Еремеева Марья Никитина: - / 41 | крестьянка - жена Ивана [2]
10 | Еремеева Наталья Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана [2]
11 | Еремеева Федора Васильевна: - / 20 | крестьянка - жена Егора [3]
Примечание: 36. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика: из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 с. 450 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
Дополнительная информация в записи
36. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика
из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 с. 450 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.
Дата смерти
Вычислено 1858 ст.

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