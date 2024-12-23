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Митрофан Петров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Митрофан Петров
Пол
муж
Номер записи
20
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Архипа [1]
Возраст по прошлой РС
38
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Архип Петров: 52 / 68 | крестьянин - глава
02 | Митрофан Петров: 38 / - | крестьянин - брат Архипа [1]
03 | Петр Петров: 29 / 45 | крестьянин - брат Архипа [1]
04 | Максим Архипов: 33 / 49 | крестьянин - сын Архипа [1]
05 | Степан Архипов: 29 / 45 | крестьянин - сын Архипа [1]
06 | Егор Максимов: 15 / 31 | крестьянин - сын Максима [4]
07 | Евдон Максимов: - / 22 | крестьянин - сын Максима [4]
08 | Никита Максимов: - / 19 | крестьянин - сын Максима [4]
09 | Петр Егоров: - / 7 | крестьянин - сын Егора [6]
10 | Яков Егоров: - / 5 | крестьянин - сын Егора [6]
11 | Макар Егоров: - / 2 | крестьянин - сын Егора [6]
12 | Михаил Степанов: - / 3 | крестьянин - сын Степана [5]
13 | Федор по крестному отцу Степанов: - / 0,5 | крестьянин - подкидыш Степана [5]
14 | Иван Петров: - / 7 | крестьянин - сын Петра Петрова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.

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