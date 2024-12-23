Федот Захаров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Федот Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 17
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Захара [5]
- Причина поступления
- вновь рожденный
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 3
01 | Алексей Гаврилов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Мартын Гаврилов: 54 / - | крестьянин - брат Алексея [1]
03 | Ермол Алексеев: 34 / - | крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Иван Алексеев: 24 / - | крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Симион Мартынов: 26 / 42 | крестьянин - сын Мартына [2]
05 | Захар Мартынов: 22 / 38 | крестьянин - сын Мартына [2]
06 | Дементий Мартынов: 20 / 36 | крестьянин - сын Мартына [2]
07 | Нефед Мартынов: - / 25 | крестьянин - сын Мартына [2]
08 | Яков Симионов: - / 7 | крестьянин - сын Симиона [4]
09 | Евтей Захаров: - / 13 | крестьянин - сын Захара [5]
10 | Федот Захаров: - / 11 | крестьянин - сын Захара [5]
11 | Антон Дементьев: - / 2 | крестьянин - сын Дементия [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1800 ст.
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