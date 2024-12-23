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Яков Симионов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Яков Симионов
Пол
муж
Номер записи
15
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Симиона [4]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Алексей Гаврилов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Мартын Гаврилов: 54 / - | крестьянин - брат Алексея [1]
03 | Ермол Алексеев: 34 / - | крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Иван Алексеев: 24 / - | крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Симион Мартынов: 26 / 42 | крестьянин - сын Мартына [2]
05 | Захар Мартынов: 22 / 38 | крестьянин - сын Мартына [2]
06 | Дементий Мартынов: 20 / 36 | крестьянин - сын Мартына [2]
07 | Нефед Мартынов: - / 25 | крестьянин - сын Мартына [2]
08 | Яков Симионов: - / 7 | крестьянин - сын Симиона [4]
09 | Евтей Захаров: - / 13 | крестьянин - сын Захара [5]
10 | Федот Захаров: - / 11 | крестьянин - сын Захара [5]
11 | Антон Дементьев: - / 2 | крестьянин - сын Дементия [6]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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