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Иван Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Алексеев
Пол
муж
Номер записи
10
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Алексея [1]
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Алексей Гаврилов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Мартын Гаврилов: 54 / - | крестьянин - брат Алексея [1]
03 | Ермол Алексеев: 34 / - | крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Иван Алексеев: 24 / - | крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Симион Мартынов: 26 / 42 | крестьянин - сын Мартына [2]
05 | Захар Мартынов: 22 / 38 | крестьянин - сын Мартына [2]
06 | Дементий Мартынов: 20 / 36 | крестьянин - сын Мартына [2]
07 | Нефед Мартынов: - / 25 | крестьянин - сын Мартына [2]
08 | Яков Симионов: - / 7 | крестьянин - сын Симиона [4]
09 | Евтей Захаров: - / 13 | крестьянин - сын Захара [5]
10 | Федот Захаров: - / 11 | крестьянин - сын Захара [5]
11 | Антон Дементьев: - / 2 | крестьянин - сын Дементия [6]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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