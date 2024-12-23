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Фрол Костентинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Фрол Костентинов
Пол
муж
Номер записи
5
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1747
Год смерти
1803
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 2
01 | Фрол Костентинов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Денис Фролов: - / 20 | крестьянин - сын Фрола [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1747 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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