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Иван меньшой Петров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван меньшой Петров
Пол
муж
Номер записи
3
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Петра [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Петр Иванов: 29 / 45 | крестьянин - глава
02 | Иван большой Петров: - / 5 | крестьянин - сын Петра [1]
03 | Иван меньшой Петров: - / 3 | крестьянин - сын Петра [1]
04 | Михайла Петров: - / 1 | крестьянин - сын Петра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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