Петр Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 1
01 | Петр Иванов: 29 / 45 | крестьянин - глава
02 | Иван большой Петров: - / 5 | крестьянин - сын Петра [1]
03 | Иван меньшой Петров: - / 3 | крестьянин - сын Петра [1]
04 | Михайла Петров: - / 1 | крестьянин - сын Петра [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1766 ст.
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