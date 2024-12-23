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Петр Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
1
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 118
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Петр Иванов: 29 / 45 | крестьянин - глава
02 | Иван большой Петров: - / 5 | крестьянин - сын Петра [1]
03 | Иван меньшой Петров: - / 3 | крестьянин - сын Петра [1]
04 | Михайла Петров: - / 1 | крестьянин - сын Петра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.

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