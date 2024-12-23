Фень Марина Каленикова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Фень Марина Каленикова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Родственная связь
- Жена Стефана [8]
- Номер семьи
- 221
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 45 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 221
01 | Фень Николай Яковлев: 20 лет | Крестьяне - глава |
02 | Фень Иван Яковлев: 18 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
03 | Фень Марина Яковлева: 15 лет | Крестьяне - Сестра главы [1] |
04 | Фень Тимофей Яковлев: 27 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Фень Феодосия Косьмина: 23 года | Крестьяне - Жена Тимофея [4] |
06 | Фень Стефанида Тимофеева: 3 года | Крестьяне - Дочь Тимофея [4] |
07 | Фень Татияна Тимофеева: 1 год | Крестьяне - Дочь Тимофея [4] |
08 | Фень Стефан Яковлев: 31 год | Крестьяне - Брат главы [1] |
09 | Фень Марина Каленикова: 30 лет | Крестьяне - Жена Стефана [8] |
10 | Фень Филип Стефанов: 4 года | Крестьяне - Сын Стефана [8] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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