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Фень Марина Каленикова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Фень Марина Каленикова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
Жена Стефана [8]
Номер семьи
221
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 45 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 221
01 | Фень Николай Яковлев: 20 лет | Крестьяне - глава |
02 | Фень Иван Яковлев: 18 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
03 | Фень Марина Яковлева: 15 лет | Крестьяне - Сестра главы [1] |
04 | Фень Тимофей Яковлев: 27 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Фень Феодосия Косьмина: 23 года | Крестьяне - Жена Тимофея [4] |
06 | Фень Стефанида Тимофеева: 3 года | Крестьяне - Дочь Тимофея [4] |
07 | Фень Татияна Тимофеева: 1 год | Крестьяне - Дочь Тимофея [4] |
08 | Фень Стефан Яковлев: 31 год | Крестьяне - Брат главы [1] |
09 | Фень Марина Каленикова: 30 лет | Крестьяне - Жена Стефана [8] |
10 | Фень Филип Стефанов: 4 года | Крестьяне - Сын Стефана [8] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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