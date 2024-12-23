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Быконь Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
глава
Номер семьи
214а
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 214а
01 | Быконь Иван Иванов: 28 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Евфросиния Павлова: 27 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Пантелемон Иванов: 5 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского, вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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