Быконь Павел Яковлев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Быконь Павел Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- Сын Якова [2]
- Номер семьи
- 211
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 211
01 | Быконь Никифор Данилов: 96 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Яков Самойлов : 27 лет | Крестьяне - Не указано |
03 | Быконь Мелания Прокофиева: 25 лет | Крестьяне - Жена Якова [2] |
04 | Быконь Трофим Яковлев: 6 лет | Крестьяне - Сын Якова [2] |
05 | Быконь Савва Яковлев: 3 года | Крестьяне - Сын Якова [2] |
06 | Быконь Павел Яковлев: 3 года | Крестьяне - Сын Якова [2] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.