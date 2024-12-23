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Пасешниченко Мария Федотова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Пасешниченко Мария Федотова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
201
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 41 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 201
01 | Пасешниченко Григорий Иванов: 32 года | Крестьяне - глава |
02 | Пасешниченко Мария Федотова: 33 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Пасешниченко Михаил Григориев: 7 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Пасешниченко Васса Григориева: 4 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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