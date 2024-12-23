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Ничипоренко Никита Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничипоренко Никита Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1783
Родственная связь
глава
Номер семьи
187
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 38 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 187
01 | Ничипоренко Никита Иванов: 59 лет | Козаки - глава |
02 | Ничипоренко Матрона Василиева: 56 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничипоренко Герасим Никитин: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Ничипоренко Дария Максимова: 29 лет | Козаки - Жена Герасима [3] |
05 | Ничипоренко Мария Герасимова: 8 лет | Козаки - Дочь Герасима [3] |
06 | Ничипоренко Евдокия Герасимова: 6 лет | Козаки - Дочь Герасима [3] |
07 | Ничипоренко Марфа Герасимова: 2 года | Козаки - Дочь Герасима [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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