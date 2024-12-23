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Евтушенко Григорий Терентиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенко Григорий Терентиев
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
172
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 172
01 | Евтушенкова Евфросиния Федорова: 57 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Григорий Терентиев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Евтушенко Варвара Семенова: 24 года | Козаки - Жена Григория [2] |
04 | Евтушенко Лаврентий Григориев: 3 года | Козаки - Сын Григория [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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