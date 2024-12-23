Шило Акилина Федорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Шило Акилина Федорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- Дочь Федора [2]
- Номер семьи
- 136
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 136
01 | Шило Стефан Михаилов: 61 год | Козаки - Глава |
02 | Шило Федор Стефанов: 32 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Шило Мария Иосифова: 29 лет | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Шило Корнилий Федоров: 10 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Шило Прокопий Федоров: 5 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
06 | Шило Акилина Федорова: 3 года | Козаки - Дочь Федора [2] |
07 | Шило Григорий Стефанов: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Шило Улияна Георгиева: 26 лет | Козаки - Жена Григория [7] |
09 | Шило Мария Григориева: 6 лет | Козаки - Дочь Григория [7] |
10 | Шило Пелагия Григориева: 4 года | Козаки - Дочь Григория [7] |
11 | Шило Параскева Григориева: 2 года | Козаки - Дочь Григория [7] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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