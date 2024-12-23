Таран Мария Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Таран Мария Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- Дочь Петра [3]
- Номер семьи
- 125
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 25 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 125
01 | Таранова Улияна Григориева: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Таран Мария: 22 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Таран Петр Яковлев: 25 лет | Козаки - Не указано |
04 | Таран Параскева Федорова: 25 лет | Козаки - Жена Петра [3] |
05 | Таран Савва Петров: 7 лет | Козаки - Сын Петра [3] |
06 | Таран Мария Петрова: 3 года | Козаки - Дочь Петра [3] |
07 | Таран Симеон Петров: 1 год | Козаки - Сын Петра [3] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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