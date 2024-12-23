Никитченко Улияна Данилова
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Никитченко Улияна Данилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Родственная связь
- Жена Никифора [7]
- Номер семьи
- 122
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 25
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 122
01 | Никитченкова Мелания Иванова: 43 года | Козаки - глава |
02 | Никитченко Иван Яковлев: 42 года | Козаки - Не указано |
03 | Никитченко Устина Иванова: 39 лет | Козаки - Жена Ивана [2] |
04 | Никитченко Евстафий Иванов: 15 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
05 | Никитченко Онисим Иванов: 11 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
06 | Никитченко Антоний Иванов: 6 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
07 | Никитченко Никифор Яковлев: 45 лет | Козаки - Брат Ивана [2] |
08 | Никитченко Улияна Данилова: 39 лет | Козаки - Жена Никифора [7] |
09 | Никитченко Евфимия Никифорова: 10 лет | Козаки - Дочь Никифора [7] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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