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Кулик Фома Марков

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кулик Фома Марков
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын Марка [6]
Номер семьи
117
Номер в семье
11
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 117
01 | Куликова Ирина Яковлева: 62 года | Козаки - глава |
02 | Кулик Евфрем Алексеев: 33 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Кулик Мария Емелианова: 32 года | Козаки - Жена Евфрема [2] |
04 | Кулик Сергей Евфремов: 10 лет | Козаки - Сын Евфрема [2] |
05 | Кулик Мария Евфремова: 6 лет | Козаки - Дочь Евфрема [2] |
06 | Кулик Марк Алексеев: 35 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Кулик Мария Андреева: 33 года | Козаки - Жена Марка [6] |
08 | Кулик Параскева Маркова: 15 лет | Козаки - Дочь Марка [6] |
09 | Кулик Иван Марков: 9 лет | Козаки - Сын Марка [6] |
10 | Кулик Агафия Маркова: 7 лет | Козаки - Дочь Марка [6] |
11 | Кулик Фома Марков: 4 года | Козаки - Сын Марка [6] |
12 | Кулик Лука Марков: 1 год | Козаки - Сын Марка [6] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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