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Назим Василий Стефанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Василий Стефанов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
113
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 113
01 | Назим Стефан Яковлев: 48 лет | Козаки - глава |
02 | Назим Анна Кононова: 39 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Назим Анна Стефанова: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Кондрат Стефанов: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Назим Мелания Стефанова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Назим Гликерия Стефанова: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Назим Василий Стефанов: 21 год | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Назим Мелания Никитина: 20 лет | Козаки - Жена Василия [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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