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Нешнова Пелагия Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Нешнова Пелагия Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
глава
Номер семьи
104
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 21
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 104
01 | Нешнова Пелагия Петрова: 57 лет | Козаки - глава |
02 | Деденко Евсевий Михайлов: 8 лет | Козаки - Онук главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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