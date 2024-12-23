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Дедик Каленик Кирилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Каленик Кирилов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Сын Кирила [10]
Номер семьи
86
Номер в семье
13
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 86
01 | Дедик Симон Емелианов: 44 года | Козаки - глава |
02 | Дедик Мария Потапиева: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дедик Матрона Симонова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Дедик Тихон Симонов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Дедик Елена Симонова: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Дедик Тарасий Симонов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Дедик Тихон Емелианов: 49 лет | Козаки - Брат Федора [1] |
08 | Дедик Екатерина Антонова: 48 лет | Козаки - Жена Тихона [7] |
09 | Дедик Мария Тихонова: 18 лет | Козаки - Дочь Тихона [7] |
10 | Дедик Кирил Тихонов: 25 лет | Козаки - Сын Тихона [7] |
11 | Дедик Агрипина Гаврилова: 22 года | Козаки - Жена Кирила [10] |
12 | Дедик Марфа Кирилова: 4 года | Козаки - Дочь Кирила [10] |
13 | Дедик Каленик Кирилов: 2 года | Козаки - Сын Кирила [10] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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