Масло Стефанида Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасло Стефанида Тарасова

Масло Стефанида Тарасова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Масло Стефанида Тарасова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
84
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 84
01 | Масло Тарас Космин: 51 год | Козаки - Глава |
02 | Масло Агафия Яковлева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Елисавета Тарасова: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Масло Петр Тарасов: 19 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Масло Анна Тарасова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Масло Стефанида Тарасова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Масло Семион Тарасов: 22 года | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Масло Анна Яковлева: 21 год | Козаки - Жена Семиона [7] |
09 | Масло Даниил Семионов: 2 года | Козаки - Сын Семиона [7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.