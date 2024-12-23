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Масло Александра Мойсеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Масло Александра Мойсеева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Дочь Мойсея [6]
Номер семьи
81
Номер в семье
11
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 81
01 | Масло Мойсей Петров: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Масло Анна Емелианова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Иван Мойсеев: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Масло Павел Мойсеев: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Масло Игнатий Мойсеев: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Масло Мойсей Петров: 34 года | Козаки - Брат Федора [1] |
07 | Масло Мария Евстафиева: 33 года | Козаки - Жена Мойсея (2) [6] |
08 | Масло Ирина Мойсеева: 16 лет | Козаки - Дочь Мойсея [6] |
09 | Масло Иван Мойсеев: 13 лет | Козаки - Сын Мойсея [6] |
10 | Масло Стефанида Мойсеева: 3 года | Козаки - Дочь Мойсея [6] |
11 | Масло Александра Мойсеева: 2 года | Козаки - Дочь Мойсея [6] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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