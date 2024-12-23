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Назим Агафия Михаилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Агафия Михаилова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
67
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 67
01 | Назим Михаил Яковлев: 52 года | Козаки - Глава |
02 | Назим Евфросиния Космина: 36 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Назим Анна Михаилова: 20 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Стефанида Михаилова: 18 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Назим Агафия Михаилова: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Назим Параскева Михаилова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Назим Мария Михаилова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
08 | Назим Мария Михаилова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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